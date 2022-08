PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 7 août – ATP Washington

Mon pronostic : Kyrgios bat Nishioka en trois manches (3.55)

Nick Kyrgios a semble-t-il franchi un cap à Wimbledon où il a atteint la finale. Il a envie de rester au plus haut niveau et de bien jouer à l’US Open. Pour son retour à la compétition il a la possibilité de décrocher le titre ici à Washington. Il a sorti Ymer en demi après s’en être miraculeusement tiré en quart face à Tiafoe. Quand il a envie, l’Australien est presque injouable. Il faudra tout de même se méfier de Nishioka qui est en feu cette semaine. Le 96e mondial a éliminé Brooksby, De Minaur, Khachanov, Evans et Rublev. Un parcours exceptionnel pour le Japonais qui pourrait poser de gros soucis à un Kyrgios peut-être un peu fatigué. Je vois tout de même le succès de l’Australien mais en trois sets pour une cote de 3.55 !

