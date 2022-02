PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 7 février – ATP Rotterdam

Mon pronostic : Humbert bat Norrie (1.90)

Cela ne va pas durer pour Humbert. Le Français avait parfaitement débuté sa saison avec une victoire de prestige contre Daniil Medvedev lors de l’ATP Cup. Depuis il a perdu toutes les rencontres qu’il a disputées. Le, désormais, 41e mondial s’est incliné contre Berrettini, De Minaur et deux fois face à Richard Gasquet à l’Open d’Australie et à Montpellier la semaine dernière. Ugo a tout de même montré de très belles choses contre son compatriote et c’est pourquoi j’aurais tendance à lui faire confiance aujourd’hui. Cameron Norrie passe complètement à côté de son début de saison. Le Britannique n’a pas remporté un seul de ses quatre duels. A-t-il du mal à assumer son classement (13e) ? C’est une possibilité. Je miserais donc sur le succès de Humbert pour cette rencontre pour une très belle cote de 1.90 !

