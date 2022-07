PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 7 juillet – WTA Tennis

Mon pronostic : Jabeur bat Maria et moins de 19,5 jeux dans le match (1.80)

Ons Jabeur veut continuer de marquer l’histoire. Devenant la première joueuse arabe à atteindre les demi-finales d’un Grand Chelem, la Tunisienne est en mission pour aller chercher le trophée. Après des débuts tonitruants, elle a dû se montrer patiente pour écarter Mertens et Bouzkova. Preuve qu’elle sait s’adapter à ses rivales et aux scénarios de ses matches. La 2e mondiale affronte d’ailleurs une adversaire qu’elle connait très bien. Tatjana Maria est la belle surprise de cette quinzaine. L’Allemande, qui se plait dans le costume de l’outsider, a pu s’appuyer sur son magnifique slice pour se hisser en demi-finale. Sa compétition est d’ores et déjà réussie et je pense que celle-ci prendra fin aujourd’hui tant Jabeur me paraît imbattable. Je miserais donc sur sa victoire en moins de 19,5 jeux (1.80).

Pariez sur Jabeur – Maria ici !