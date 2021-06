PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 7 juin Roland-Garros - Huitième de finale

Mon pronostic: Kenin s'impose contre Sakkari (2.55).

Suite de Roland-Garros ce lundi avec cette rencontre assez équilibrée entre Sofia Kenin et Maria Sakkari. La 5e contre la 18e joueuse mondiale. L’Américaine part avec un léger avantage puisqu’elle mène déjà 2-1 dans les confrontations. Mais le dernier succès est à mettre à l’actif de son adversaire... Sakkari semble vraiment en forme en ce moment. Au tour précédent elle s’est imposée en trois manches contre Elise Mertens (7-5 6-7 6-2). Mais elle a encore du mal à varier les coups… Et cela risque de se ressentir face à une Kenin qui est très expérimenté. La joueuse originaire de Moscou peut elle se vanter d’avoir déjà battu Jessica Pegula, Hailey Baptiste et Jelena Ostapenko. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès de Sofia Kenin contre Maria Sakkari!

Pariez sur Kenin-Sakkari ici.