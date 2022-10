PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 7 octobre – ATP Astana

Mon pronostic : Medvedev bat Bautista en trois sets (3.40)

Après une désillusion à Metz et une sortie dès son entrée en lice contre Stan Wawrinka, le Russe devait retrouver ses sensations et c’est ce qu’il est parvenu à faire face à Ramos et Ruusuvuori avec des succès faciles en deux manches. L’ancien numéro un mondial ne réalise pas une très bonne saison par rapport à ce qu’on attend de lui. Il n’a remporté qu’un seul tournoi : Los Cabos en août. Il aura fort à faire contre un joueur qui l’a battu quatre fois en cinq confrontations. Bautista Agut a la clé pour battre Medvedev. Il l’a encore montré de leur dernier duel à Majorque. Cependant je pense que le Russe voudra prendre le maximum de points et tout donner pour jouer une possible demi-finale face à Novak Djokovic. Je vois son succès en trois manches pour une cote de 3.40.

