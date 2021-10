PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 7 octobre – ATP Indian Wells

Mon pronostic : match en trois set entre Paire et Tiafoe (2.25)

C’est une des rencontres les plus intéressantes de ce premier tour. Benoît Paire, depuis son quart de finale à Cincinnati, ne joue pas très bien. On sait qu’il a besoin d’avoir une bonne osmose autour de lui pour que cela se répercute dans son jeu. Lors de son dernier tournoi, à Sofia, il a réussi à battre Davidovich Fokina avant de tomber face à Duckworth dans un stade vide. Cette fois, à Indian Wells, il est avec ses proches qui vont le pousser mais attention ! Tiafoe est dans sa patrie. Il n’a certes plus joué depuis l’US Open mais est donc resté tranquillement aux Etats-Unis pour se préparer et n’a pas accumulé de fatigue avec des voyages en Europe. En night-session, devant son public, il est capable de produire un très bon tennis. Cependant le Français, avec son talent, peut rivaliser. Je vois un match serré et c’est pour cela que je vous conseille le trois sets sans donner de vainqueur. Si je devais en choisir un, j’opterais pour un succès de l’Américain en trois manches pour gonfler la cote à 3.35 !

Pariez sur Paire – Tiafoe ici !