PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 7 septembre - ATP US Open

Mon pronostic : Tiafoe bat Rublev (2.00)

Le conte de fée à l'Americaine va continuer pour Frances Tiafoe ! Au tour précédent, le natif du Maryland a fait tomber Rafael Nadal en quatre sets au terme d'un match exceptionnel de sa part. De son côté, Andrey Rublev a disposé tranquillement de Cameron Norrie en trois sets. Les deux joueurs peuvent rejoindre pour la première fois de leur carrière le dernier carré d'un Grand Chelem. Et de ce côté, le Russe peine à rassurer. Pire même, sur ses cinq quarts de finale, il en a perdu ... cinq ! Il sort d'une saison difficile et j'ai des doutes sur son service et sa deuxième balle. Frances Tiafoe, lui, ne compte plus beaucoup de failles dans son jeu et pourra aussi compter à 100% sur le soutien du public. Je vois l'Americain battre le Russe !

Pariez sur Tiafoe - Rublev ici !