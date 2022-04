PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 8 avril – ATP

Mon pronosic : Musetti s’impose face à Djere (1.76)

C’est un duel équilibré entre deux joueurs qui retrouvent de la confiance. Lorenzo Musetti est, pour moi, une vraie belle surprise dans ce tournoi. Alors que j’avais du mal à le voir passer le premier tour face à Albert Ramos-Vinolas, l’Italien prouve qu’il est capable de se surpasser et de jouer de manière très efficace quand le mental est là. Il doit en plus être soulagé d’être exempté des qualifications du Masters de Monte Carlo suite aux nombreuses absences. Le vent en poupe, il sera très difficile pour Laslo Djere de parvenir à le battre. Le Serbe était lui aussi en crise de confiance mais retrouve peu à peu des couleurs à Marrakech en ayant enchaîné deux victoires, ce qui ne lui était plus arrivé depuis début janvier, à Adelaïde. Il faut néanmoins remonter à juillet 2021 pour retrouver trace de trois succès de rang du cinquante-cinquième mondial. Dans ce contexte, je vois Musetti l'emporter (1.76). Vous pouvez y ajouter un match en trois sets pour faire grimper la cote à 3.70.

