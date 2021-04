PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 8 avril WTA Charleston

Mon pronostic: Jabeur s'impose en deux manches contre Cornet (1.86).

Suite du tournoi de Charleston avec ce jeudi cette rencontre entre Alizé Cornet et Ons Jabeur. La 59e contre la 28e joueuse mondiale. La Tunisienne a remporté leur seule et unique face à face, c’était en 2019 à Eastbourne. Elle reste sur deux succès faciles contre Martina Trevisan (6-2 6-2) et face à Hailey Baptiste (6-3 6-3). Je pense que la fatigue va commencer à se ressentir du côté de la Française. Elle a laissé beaucoup d’énergie lors de ses succès contre Elise Mertens (7-5 6-3) et Bernarda Pera (4-6 6-4 6-4). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès en deux manches d’Ons Jabeur contre Alizé Cornet!

