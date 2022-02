PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 8 février – ATP Buenos Aires

Mon pronostic : Delbonis bat Del Potro en trois manches (3.45)

C’est un des matches les plus attendus de ce début de saison, celui qui pourrait être le dernier de la carrière de Juan Martin Del Potro. L’Argentin est chez lui, à Buenos Aires, face à un compatriote, Delbonis. Vainqueur de l’US Open 2009, prédit à une immense carrière, l’ancien numéro 3 mondial qui aurait dû rivaliser avec le Big 4, aura été gêné par des blessures et notamment par un genou (très) douloureux tout au long de sa carrière. « C’est peut-être plus un adieu qu’un retour » : ce sont ses mots en conférence de presse. Sa mère sera présente en tribune pour la première fois. Cela veut dire beaucoup de choses. Il est très difficile de parier sur cette rencontre. Ce n’est pas non plus une situation simple à gérer pour Delbonis. Les deux joueurs sont amis de longue date et ont même remporté la Coupe Davis ensemble en 2016. C’est pourquoi je pense que Del Potro pourrait prendre un set. Cependant, sur la distance, je ne le vois pas l’emporter. Un pari coté à 3.45 !

