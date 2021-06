PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 8 juin ATP – Roland-Garros

Mon pronostic : victoire de Tsitsipas en quatre sets face à Medvedev (3.90)

C’est le choc à suivre pour ces quarts de finale ! On n’attendait pas Medvedev à ce niveau sur terre battue. Le Russe se sent très à l’aise à Paris. Il l’a prouvé face à un spécialiste de l’ocre, Garin. Le numéro 2 mondial s’est imposé facilement face au Chilien en trois manches. Daniil n’a d’ailleurs perdu qu’une seule manche depuis le début de la quinzaine. C’était contre Tommy Paul au deuxième tour. Cette fois face au Grec, il aura fort à faire. Il a déjà battu Tsitsipas sur terre battue. C’était à Monte-Carlo en 2019 pour un succès en trois sets. Stefanos est aussi très solide Porte d’Auteuil mais on s’y attendait. Le 5e à l’ATP a battu Carreno-Busta lors du tour précédent sans perdre une manche. Je pense que l’on va assister à une belle rencontre ce soir en night session. Les deux joueurs ne s'appécient guère et je pense que le Grec sortira vainqueur de ce duel. Cependant je pense que Medvedev pourrait lui prendre un set. Un pari coté à 3.90 !

Pariez sur Tsitsipas - Medvedev ici !