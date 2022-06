PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 8 juin – ATP Stuttgart

Mon pronostic : Struff bat Sonego (2.55)

C’est un duel bien plus équilibré qu’on ne le pense. Lorenzo Sonego est un joueur bien meilleur sur terre battue que sur gazon. Très inconstant, l’Italien a du mal à enchaîner les victoires et ne semble ainsi pas en mesure de réaliser un long parcours dans un tournoi. S’il s’est imposé face à Benoit Paire au tour précédent, il est impossible de tirer quelconque enseignement de ce succès, tant le Français a complètement cessé de se battre après la perte du premier set. En face, Jan-Lennard Struff a réalisé une belle performance après son retour de blessure. Alors qu’il a fait l’impasse sur la saison sur terre battue, il lui a fallu plus de deux heures pour se défaire de Marcos Giron au tour précédent. L’Allemand peut surtout s’appuyer sur son excellent service, qui pourrait être la clé de ce match. Je le vois s’imposer à l’usure pour un pari coté à 2.55.

