PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 8 mars – Indian Wells

Mon pronostic : Monfils bat Thompson (2.20)

C’est le jour J pour Gaël Monfils qui reprend enfin la compétition après de nombreux mois sans jouer. Le Parisien n'est plus apparu sur le circuit depuis le 12 août dernier et une défaite contre Jack Draper à Montréal. Redescendu à la 210e place mondial, "la Monf » a pu taper la balle avec de très bons joueurs en marge de sa reprise. Cela lui a fait le plus grand bien et la qualité de frappe est encore là. Toujours est-il que ce ne sera pas évident de retrouver ses sensations. Programmé en night session, il aura tout le soutien d’un public qui l’adore. Ce duel contre Thompson est un bon tirage car l’Australien n’est pas un excellent joueur. Je pense que Monfils est tout à fait capable de signer son retour par un succès avant de défier Tsitsipas au 2e tour. Un pari coté à 2.20 !

