PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 8 septembre 2022 - US Open WTA

Mon pronostic : Caroline Garcia bat Ons Jabeur en deux sets (2.30)

Depuis cette année, ce n'est plus la même joueuse ! Caroline Garcia affiche un niveau de jeu extraordinaire, tout est clair dans sa tête. A une certaine époque, elle avait beaucoup de déchets. Ce n'est plus le cas, elle ne reviendra pas en arrière. Depuis cet été et sa victoire à Cincinnati, la Française dégage une confiance en elle incroyable. Attention, le match risque d'être difficile car elle n'a jamais battu la Tunisienne sur le circuit principal. Mais elle n'avait jamais battu non plus A. Riske et C. Gauff, ce qui est maintenant chose faite depuis ce tournoi de Flushing. C'est la meilleure joueuse du circuit en ce moment. Je vois Caroline Garcia s'imposer face à Ons Jabeur en deux sets !

Mon MyMatch de folie : C.Garcia gagne face à O.Jabeur en deux sets avec un tie-break (8,50)

