PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 9 août – ATP Montréal

Mon pronostic : Paire bat Nishioka (2.50)

Vainqueur à deux reprises lors des qualifications, Benoît Paire serait-il en train de retrouver l’envie de jouer ? Le Français a sorti coup sur coup Kudla et Huesler pour se hisser dans le tableau final ici à Montréal. Le 104e mondial s’est fait beaucoup de bien et a repris un peu confiance avant d’affronter un joueur en pleine forme. Nishioka sort d’une très belle semaine à Washington où il a atteint la finale, battu par Kyrgios en deux manches. Le désormais 54e à l’ATP l'a emporté contre des joueurs d’un très bon calibre comme Brooksby, De Minaur, Khachanov, Evans et Rublev. Un parcours parfait pour un homme qui joue de mieux en mieux. Cependant je pense qu’il y a laissé beaucoup d’énergie. Benoît a donc un très joli coup à faire et c’est pour cela que je tenterais de miser sur sa victoire pour une très belle cote de 2.50 !

