PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 9 mai - WTA Rome

Mon pronostic : Jasmine Paolini bat Xinyu Wang (1.60)

Jasmine Paolini est en difficulté depuis le début de l'année 2023 avec un bilan négatif (5 victoires et 10 défaites) mais comment ne pas jouer une Italienne lorsqu'elle est programmée sur le court central ? Face à elle, Xinyu Wang n'est pas non plus dans une forme extraordinaire et lorsque l'on connaît la passion des Italiens pour le tennis, on sait à l'avance que Jasmine Paolini sera soutenu par tous les Tifosis présents sur place. Je ne vois pas un match facile pour autant. La Chinoise et l'Italienne ont un niveau de jeu quasiment équivalent, comme l'indique également leur classement WTA (65e et 60e). Je vois tout de même une victoire de Paolini, et pourquoi pas un succès en trois sets (3.90).

