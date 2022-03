PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 9 mars WTA Indian Wells

Mon pronostic : C. Garcia élimine D. Yastremska (2.10) !

Caroline a un bon coup à jouer à Indian Wells cette semaine. La Française, qui est sortie du top 100, a eu de la chance au tirage puisqu'elle sera opposée à Dayana Yastremska, soixante-sixième mondiale. Les deux filles étaient à Lyon la semaine dernière et elles ont performé : Garcia a atteint les demies , Dayana a été battue en finale. C'est l'Ukrainienne qui mène (2-0) dans les confrontations directes mais je me dis que Caro peut l'emporter la nuit prochaine pour une raison simple : elle est arrivée aux Etats-Unis 24h plus tôt et elle a eu le temps de s'acclimater. Je m'attends donc à une rencontre assez équilibrée mais je me dis que la fatigue fera la différence donc je joue Garcia (2.10) !

