PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 9 novembre 2022 - ATP Next Gen Finals

Mon pronostic : Lorenzo Musetti s'impose en trois sets face à Dominic Stricker (2.55)

Il y a un écart entre lui et les autres ! Quart de finaliste à Bercy, demi-finaliste à Florence et à Sofia, vainqueur à Naples, Lorenzo Musetti a franchi un cap cette année. Hier, il s'est amusé face à Tseng (4-2/4-2/4-2) pour la première rencontre de cet ATP Next Gen Finals. Même en cas de défaite aujourd'hui, il peut se qualifier lors du troisième match. Donc, sans véritable pression, je pense qu'il va vraiment jouer libéré en imposant son style, chez lui, à Milan. Depuis le retrait d'Holger Rune, l'Italien est favori à la victoire finale dans ce tournoi. Même si Dominic Stricker est dans une bonne forme (7 victoires sur les 10 derniers matches), Musetti est largement supérieur. C'est pourquoi je le vois s'imposer face au Suisse 3 sets à 0 !

