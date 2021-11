PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 9 novembre - Masters Next Gen

Mon pronostic : Korda bat Gaston (1.46)

Invité pour ce tournoi de fin d'année réunissant les meilleurs jeunes joueurs de la saison, Hugo Gaston a été récompensé de son parcours incroyable à Paris-Bercy où il a sorti Anderson et Musetti en qualifications avant d'éliminer Rinderknech, Carreno-Busta et Alcaraz. Il est tombé face à Medvedev alors qu'il avaiot trois balle de set sur son service lors de la première manche. Malheureusement je ne pense pas qu'il va enchaîner face à Korda. L'Américain a été très bon aussi à Paris en battant Karatsev et Cilic. Lui aussi a perdu contre Medvedev mais il lui a pris une manche. Je pense qu'il va l'emporter aujourd'hui mais je ne me risquerais pas à parier sur le scénario. Avec les règles spéciales de ce tournoi, ce serait trop risqué. Je joue donc le succès de Korda pour une cote de 1.46 !

Pariez sur Korda - Gaston ici !