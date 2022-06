PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Benoit Boutron du 1er juin – ATP Roland Garros ¼ de finales

Mon pronostic : Cilic bat Rublev (2.20)

Cilic ne pourrait-il pas être la bonne surprise de ce tournoi ? Le Croate est impressionnant de maitrise et de puissance à Roland Garros cette année. Exceptée sa rencontre face à Marton Fucsovics, le seul contre qui il a concédé un set, le vingt-troisième joueur mondial a été expéditif contre tous ses autres adversaires, s’offrant même le scalp de Daniil Medvedev en moins de deux heures ! Une performance énorme qui pourrait bien lui donner des ailes pour la suite de la compétition. Cilic semble jouer le meilleur tennis de sa carrière et peut légitimement croire en ses chances. Surtout qu’Andrey Rublev ne me convainc pas vraiment depuis le début de la quinzaine parisienne. Si le Russe fait preuve d’une réelle solidité, il a toujours perdu un set aux tours précédents et a profité de la blessure de Jannik Sinner, contre qui il était pourtant bien mal embarqué. Je ne le vois pas tenir aujourd’hui et vous propose donc de miser sur la victoire de Cilic. Un pari coté à 2.20 !

