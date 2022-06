PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Benoit Boutron du 28 juin – ATP Wimbledon

Mon pronostic : Gasquet bat Sousa en 4 ou 5 sets (2.15)

Ce duel ne sera pas une partie de plaisir pour Richard Gasquet. Le Français retrouve un adversaire qui l’a sèchement battu il y a un mois, à Genève. Toutefois, cette défaite avait eu lieu sur terre battue, surface sur laquelle il n’est pas le plus à l’aise. Le soixante-neuvième joueur mondial sera, en effet, bien plus dans son élément sur le gazon de Wimbledon. Demi-finaliste à deux reprises dans ce tournoi, sa qualité technique pourrait bien faire la différence contre un Joao Sousa qui est loin d’être herbivore. Le Portugais n’a toujours pas remporté le moindre match sur gazon cette année et reste même sur six revers d’affilée sur cette surface. S’il a les qualités nécessaires pour embêter son rival du jour, je ne le vois pas tenir sur la longueur. Je miserais donc sur un succès de Gasquet en quatre ou cinq sets. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.15).

