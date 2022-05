PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Benoit Boutron du 30 mai – ATP Roland Garros 1/8 finale

Mon pronostic : Medvedev bat Cilic en trois manches (2.30)

C’est un pari qui me paraît sûr ! Medvedev devrait bien s’imposer contre Cilic. Le Russe est impérial depuis le début de la quinzaine et n’a pas laissé échapper un seul set. Il s’est montré impressionnant contre Kecmanovic. On s’attendait à une plus grande résistance du Serbe mais le numéro 2 mondial a été énorme pour s’en défaire rapidement. Marin Cilic aussi réalise une bonne entame de tournoi mais son parcours était jusque-là assez facile. Le Croate ne devrait pas pouvoir résister à la montagne russe. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur le succès de Medvedev en trois sets pour une cote de 2.30 !

