PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Benoit Boutron du 31 mai – ATP Roland Garros ¼ de finale

Mon pronostic : Nadal s’impose face à Djokovic (3.00)

Qu’il est difficile de se prononcer sur ce duel entre ces deux légendes ! Novak Djokovic a retrouvé une excellente forme à Roland Garros et n’a toujours pas perdu un set depuis le début du tournoi. Le Serbe est évidemment l’un des grands favoris pour la victoire finale et semble supérieur aujourd'hui à Rafael Nadal. L’Espagnol inquiète sur le plan physique et n’est pas avantagé par la programmation du match en night session. Mais son duel face à Auger-Aliassime au tour précédent nous l’a une nouvelle fois prouvé : même lorsqu’il vacille et qu’il souffre, le roi Nadal n’est jamais mort. Il pourrait, de plus, compter sur l’appui du public pour trouver les ressources mentales nécessaires pour réaliser une grosse performance. Je le vois donc prendre sa revanche après sa défaite l’année dernière en demi-finale à Paris. Un pari de folie qui vous permet de tripler la mise.

