PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Benoit Boutron du 6 septembre – ATP US Open

Mon pronostic : Berrettini bat Ruud (1.92)

Les éliminations de Medvedev et Nadal ont particulièrement ouvert le tableau masculin ! Tout le monde peut désormais prétendre à un premier succès en Grand Chelem et parmi eux, Matteo Berrettini est un des candidats les plus sérieux. L’Italien revient en grande forme et semble avoir digéré sa non-participation à Wimbledon, suite à un contrôle positif au Covid. Son parcours à l’US Open n’était pas évident mais il est parvenu à se sortir des pièges Grenier et Murray avant de s’imposer en cinq sets face à Davidovich-Fokina. Demi-finaliste en 2019, il prouve qu’il apprécie particulièrement ce tournoi. Mais Casper Ruud a lui aussi son mot à dire. Le Norvégien peut même obtenir la place de numéro 1 mondial en atteignant la finale. Surmotivé par cet enjeu, il pourrait bien être stimulé… ou stressé. Il affronte d’ailleurs un adversaire qui l’a déjà battu en trois manches à Flushing Meadows, en 2020. Sur la longueur, je le vois s’incliner.

Mon pari de folie : Berrettini bat Ruud en cinq sets (5.40)

