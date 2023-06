PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Christophe Paillet du 11 juin – Roland Garros Finale

Mon pronostic : Djokovic bat Ruud en trois sets (2.05)

Je ne vois absolument pas comment l’exploit est possible pour Casper Ruud. Le Norvégien est certes auteur d’un très bon tournoi mais il fait aujourd’hui face à l’une des plus grandes légendes de ce sport. Surtout, il ne parvient pas à remporter les tournois les plus important du circuit, ses 10 titres ayant été empochés en ATP 250. C’est dire le fossé qui le sépare de Novak Djokovic. Le Serbe a l’occasion d’écrire l’histoire en devenant le premier joueur à atteindre la barre des 23 titres du Grand Chelem. S’il a bénéficié d’un coup de pouce contre Alcaraz, l’Espagnol étant atteint de crampes au début du troisième set, il a prouvé dans les deux premières manches qu’il était très largement à la hauteur du défi alors qu’on lui promettait l’enfer. Je ne le vois pas faire un seul cadeau à son adversaire aujourd’hui et miserais donc sur une victoire nette en trois sets.

