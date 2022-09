PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Christophe Paillet du 12 septembre – Finale US Open ATP

Mon pronostic : Alcaraz bat Ruud en 3 ou 4 sets avec moins de 42 jeux dans le match (2.30)

Cette finale nous offre une véritable opposition de style avec un enjeu énorme ! En effet, le vainqueur s’offrira la place de numéro 1 au classement ATP. Sans être flamboyant, Casper Ruud a réalisé d’excellentes performances à Flushing Meadows, écartant notamment Tommy Paul, Matteo Berrettini et Karen Khachanov. Le Norvégien se donne ainsi une nouvelle possibilité de remporter un Grand Chelem, après sa finale à Roland-Garros, perdu contre Rafael Nadal. C’est aujourd’hui un autre espagnol qui se dresse devant lui. Carlos Alcaraz a été époustouflant dans cette deuxième semaine. Le prodige de 19 ans vient d’enchaîner trois matches en cinq manches, face à Cilic, Sinner et Brooksby. Il frappe fort, varie ses coups et se déplace rapidement. Encore invaincu face au Norvégien, je le vois s’imposer de nouveau, en 3 ou 4 sets, avec moins de 42 jeux dans le match.

