PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Christophe Paillet du 19 juin - Finale ATP Queen's

Mon pronostic : Berrettini bat Krajinovic en moins de 21 jeux (2.40)

Qui arrêtera Matteo Berrettini ? L'Italien semble bien trop fort sur gazon. Déjà vainqueur à Stuttgart la semaine dernière, le voilà en course pour remporter le tournoi du Queen's une deuxième fois d'affilée. Le dixième joueur au classement ATP a gagné tous ses duels sur herbe cette année et n'a connu la défaite qu'à une seule reprise sur ses vingt derniers matches sur cette surface. Toujours aussi puissant dans ses coups, il est, de plus, quasiment impossible de le prendre sur son service. C'est donc une mission bien plus que compliquée qui se présente à Filip Krajinovic. Le Serbe a pourtant réalisé une belle performance en éliminant Marin Cilic en deux sets hier. S'ils a remporté huit de ses dix dernières rencontres, il affronte aujourd'hui un adversaire qu'il n'a jamais battu. Je ne le vois pas tenir la cadence imposée par Berrettini et vous propose donc de miser sur un succès de l'Italien en moins de 21 jeux. Un pari coté à 2.40.

