PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Christophe Paillet du 2 juin – ½ finale Roland Garros

Mon pronostic : Swiatek bat Kasatkina en moins de 18,5 jeux (1.74)

Iga Swiatek est la patronne du circuit féminin. Elle n’a été inquiété qu’une seule fois lors de cette quinzaine et encore on peut relativiser. Après avoir perdu le premier set contre Zheng en huitième de finale, elle a ensuite déroulé dans les deux suivants pour remporter la rencontre sur le score de 6-7, 6-0, 6-2. A seulement 21 ans la Polonaise ne s’inquiète pas et compte maintenant trente-trois victoires consécutives et voudra en signer une de plus pour se qualifier pour sa deuxième finale à Roland Garros après celle remportée en 2020. Elle aura fort à faire face à une joueuse qui impressionne depuis le début du tournoi. Daria Kasatkina n’a pas perdu un set et malgré un service plus que moyen, la Russe a suffisamment d’autres atouts pour faire déjouer ses adversaires. Aujourd’hui il faudra être très solide pour battre Swiatek d’autant que la Polonaise reste sur trois victoires sèches lors de leurs trois dernières confrontations toutes en 2022. Je vois le même scénario aujourd’hui avec un succès en moins de 18,5 jeux pour une cote de 1.74 !

