PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Christophe Paillet du 20 janvier – Open d’Australie

Mon pronostic : Garcia bat Siegemund et moins de 18,5 jeux (1.96)

Il ne devrait pas y avoir de surprises pour cette rencontre et Caroline Garcia devrait s’imposer logiquement face à Laura Siegemund. La Française a été impressionnante lors de ses deux premiers tours. Tout d’abord en corrigeant Sebov pour son entrée en lice puis en se montrant très solide mentalement pour se défaire de Leylah Fernandez en deux sets. La 4e mondiale a un très gros coup à jouer dans cette quinzaine et je la vois gagner assez facilement contre Siegemund. L’Allemande de 34 ans a sorti Bronzetti et Begu pour se hisser au troisième tour mais cette fois je ne la vois pas résister. Je vous propose le succès de Garcia en moins de 18,5 jeux pour presque doubler la mise.

Pariez sur Siegemund – Garcia ici !