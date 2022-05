PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Christophe Paillet du 24 mai Roland Garros

Mon pronostic : C. Garcia écarte T. Townsend (2.30) !

On peut dire que Caroline a bénéficié d'un bon tirage ! La Française, qui se remet d'une blessure au pied et qui n'a plus joué depuis deux mois, affronte une joueuse qui revient d'une pause d'un an car elle a eu un enfant. Townsend a su performer au bon moment puisqu'elle a remporté le tournoi de Charleston début mai, succès qui lui a permis d'accéder au tableau de Roland Garros. Garcia, elle, a pris le temps de se soigner correctement et même si elle manque de rythme je pense qu'elle sera portée par le soutien du public. Je mise donc sur un succès de la Lyonnaise (2.30) !

Pariez sur Garcia - Townsend ici