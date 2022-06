PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Christophe Paillet du 25 juin – ATP Eastbourne finale

Mon pronostic : Fritz bat Cressy avec un tie break dans le match (2.05)

Cette finale à Eastbourne nous offre un beau duel 100% américain. Maxime Cressy a réalisé un tournoi exceptionnel avec un super tableau de chasse. Le soixantième joueur mondial a, en effet, éliminé Opelka avant de s'imposer face à trois Britanniques devant leur public : Daniel Evans, Cameron Norrie et la sensation Jack Draper. Cette compétition est donc déjà une réussite pour lui avant de défier son compatriote Taylor Fritz. S'ils sont de la même génération, le quatorzième joueur au classement ATP a plus d'expérience. Depuis sa victoire à Indian Wells, il a sérieusement gagné en constance, malgré un début de saison difficile sur herbe. Cela aura son importance pour un tel événement aujourd'hui. Dans un duel entre deux joueurs qui aiment faire durer le plaisir, je vous propose donc de miser sur un succès de Fritz avec un tie break dans le match. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.05).

Pariez sur Cressy – Fritz ici !