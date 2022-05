PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Christophe Paillet du 25 mai Roland Garros

Mon pronostic : plus de 26 jeux entre Nadal et Moutet (1.90) !

Je comprends que les cotes soient déséquilibrées entre ces deux joueurs, mais je me dis qu'il y a quand même un coup à tenter sur cette affiche du deuxième tour ! Le roi Nadal est le grandissime favori (1.02) mais les bookmakers sont persuadés qu'il va mettre une raclée à Moutet et je n'en suis pas si sûr. Corentin, qui aura la chance d'évoluer sur le central en night session, va tout donner et il n'abdiquera pas, peu importe le scénario. Je mise évidemment sur la victoire de Nadal, mais je me dis qu'il y aura plus de 26 jeux dans le match (1.90) !

