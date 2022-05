PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Christophe Paillet du 27 mai – Roland Garros

Mon pronostic : Norrie bat Khachanov et plus de 37 jeux (2.80)

Les têtes de série ont tenu leur rang pour cette confrontation. Cameron Norrie, vainqueur à Lyon la semaine dernière, est en pleine confiance et s’en est sorti tranquillement contre Guinard et Kubler sans perdre une manche. Le Britannique joue très bien sur ocre et part une nouvelle fois favori aujourd’hui. C’est logique tant le Russe est irrégulier. Khachanov a eu plus de mal lors des premiers tours face à Dellien et Borges contre qui il a perdu un set à chaque fois. Si l’on regarde les confrontations directes entre les deux hommes, Norrie s’est imposé sur terre battue lors de leurs deux rencontres sur cette surface. Je pense tout de même que ce match pourrait être accroché et c’est pourquoi je miserais sur la victoire du Britannique avec plus de 37 jeux (2.80) !

