PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Christophe Paillet du 4 juin – Finale Dames Roland Garros

Mon pronostic : Swiatek bat Gauff en deux manches et moins de 19,5 jeux (1.84)

Swiatek devrait une nouvelle fois se balader sur le Philippe Chatrier aujourd’hui. La Polonaise n’a tremblé qu’une seule fois. C’était contre Zheng en quart de finale. Elle a lâché le premier set avant de dérouler dans les deux suivant pour s’imposer assez facilement. Le seul accroc de cette quinzaine ! C’est donc logique qu’elle parte archi-favorite ! Coco Gauff a très bien joué mais elle n’a que 18 ans et je pense que cela pourrait peser. C’est sa première finale de Grand Chelem et on sait à quel point la pression peut être l’ennemi d’une novice à ce niveau. Je miserais donc sur une victoire de la Polonaise en deux manches, justement parce qu’elle sait ce que cela veut dire de jouer le titre Porte d’Auteuil. Pour encore faire gonfler la cote, je vous propose même de parier sur un match en moins de 19,5 jeux (1.84) !

Pariez sur Swiatek – Gauff ici !