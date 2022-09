PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Christophe Paillet du 4 septembre – WTA US Open

Mon pronostic : Garcia bat Riske et plus de 20 jeux dans le match (2.50)

Il faut se méfier des cotes pour ce duel. Caroline Garcia ne part pas en terrain conquis aujourd’hui. La Française est évidemment la meilleure joueuse du circuit depuis plusieurs mois, forte de ses vingt-neuf victoires sur ses trente-trois dernières rencontres. Victorieuse à Bad Homburg, Varsovie et Cincinnati, elle réalise une excellente première semaine à Flushing Meadows, impressionnante de maitrise. Mais elle affronte cet après-midi une adversaire à qui elle n’a pas pris un seul set en trois confrontations. Alison Riske l’a notamment battu cette année, à Nottingham. Si elle est moins souveraine, l’Américaine fait preuve d’une réelle solidité, tant sur le plan physique que mental, et ne cédera pas si facilement. Je vois donc Garcia s’imposer avec plus de 20 jeux dans le match.

Pariez sur Garcia – Riske ici !