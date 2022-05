PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de folie d’Éric Salliot du 4 mai – ATP Madrid

Mon pronostic : Kecmanovic bat Nadal (3.85)

C’est un duel que j’attends avec impatience ! Rafael Nadal débute enfin sa saison sur terre après une vilaine blessure aux cotes qu’il l’a éloigné des courts pendant plus de six semaines. J’ai une grosse interrogation quant au niveau réel de l’ Espagnol suite à cela. Je ne serais effectivement pas surpris qu’il soit en difficulté sur son service, ainsi que sur sa capacité à tenir un éventuel match long. En face, Miomir Kecmanovic est en forme. Le Serbe joue très bien cette année et a déjà bien embêté son compatriote Novak Djokovic sur terre battue à Belgrade. Le trente-deuxième joueur au classement ATP est, de plus, entraîné par David Nalbandian, ancienne bête noire de Nadal, ce qui pourrait avoir son incidence. Ces raisons me font penser qu’un exploit est réellement possible pour Kecmanovic. Je miserais donc sur sa victoire pour un pari de folie coté à 3.85 !

