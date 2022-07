PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de folie d’Éric Salliot du 5 juillet – ATP Wimbledon

Mon pronostic : Djokovic s’impose en quatre sets face à Sinner (3.30)

Voilà un duel que j’attends avec impatience ! Novak Djokovic sait qu’il joue probablement son dernier Grand Chelem de l'année et cela se ressent sur les courts. Le Serbe est dans une forme étincelante et, même lorsqu’il concède une manche, fait preuve d’une grande maitrise. Vainqueur de Kwon, Kokkinakis, Kecmanovic et de la sensation Van Rijthoven, il devra tout de même se méfier d’un Jannik Sinner qui m’impressionne. L’Italien a réalisé une démonstration de force contre Carlos Alcaraz au tour précédent. Avec des coups très puissants, il aime faire courir ses rivaux et prouve qu’il peut jouer à haute intensité pendant un long moment. Cela devrait toutefois s’avérer insuffisant aujourd’hui même si, dans la défaite, je le vois prendre un set à son adversaire. Un pari de folie coté à 3.30 ! Si vous voulez être plus mesurés, vous pouvez miser sur le gain d’une manche par Sinner sans donner de vainqueur (1.80).

