PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de folie d'Eric Salliot du 9 septembre - US Open ATP

Mon pronostic : Alcaraz bat Tiafoe en 5 sets (4.90)

Il y a une grande inconnue : comment Carlos Alcaraz s'est-il remit de sa demi-finale de folie contre Jannick Sinner ? Après plus de 5h de jeu et un match qui s'est terminé au dans la nuit New-Yorkaise, l'Espagnol est parvenu à battre l'Italien après un match d'anthologie. Mais il est jeune, je suis pas inquiet concernant sa récupération. Il a un côté miraculé avec cette balle de match qu'il sauve dans le quatrième set face à Sinner et il doit se dire que c'est son tournoi ! Il a une mobilité extraordinaire, il a du charisme et il frappe très fort. A domicile, l'Americain Frances Tiafoe pourra surement compter sur l'appui du public mais le jeune espagnol a plus de cordes à son arc dans son jeu. Je pense qu'on va assister à un véritable combat où Tiafoe va mettre tout son coeur, mais qu'au final, la légende d'Alcaraz est en train de s'écrire, et qu'il va encore gagner un match en cinq sets.

Pariez sur Alcaraz - Tiafoe ici !