PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Stephen Brun du 18 juin - ATP Halle

Mon pronostic : Kyrgios bat Hurkacz avec un tie break dans le match (2.10)

C'est un beau duel que nous offrent ces demi-finales du tournoi de Halle. Nick Kyrgios est, selon moi, dans le top 10 des meilleurs joueurs sur gazon ! L'Australien nous prouve une nouvelle fois à quel point il s'amuse sur cette surface, avec six victoires en sept matches en ce mois de juin. Son succès face à Pablo Carreno-Busta au tour précédent fut une véritable démonstration de force. Le soixante-cinquième joueur mondial a plié l'affaire en à peine plus d'une heure. En face, Hubert Hurcacz réalise un tournoi très sérieux mais se montre plus en difficulté. Le Polonais, tombeur de Roger Federer à Wimbledon l'année dernière, ne perd que très rarement son service mais a du mal à remporter ceux de ses adversaires. S'il est solide et constant dans ses performances, son pragmatisme pourrait bien trouver ses limites face à la folie d'un joueur comme Kyrgios. Je miserais donc sur un succès de l'Australien avec un tie break dans la rencontre. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.10).

