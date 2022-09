PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Stephen Brun du 24 septembre – ATP Metz

Mon pronostic : Hurkacz bat Sonego et plus de 19,5 jeux (1.90)

Hubert Hurkacz a tout ce qu'il faut pour remporter ce tournoi une deuxième fois de suite. En effet, le Polonais bénéficie d'un tableau particulièrement ouvert, devant affronter Stan Wawrinka ou Alexander Bublik en finale en cas de qualification aujourd'hui. Et il part très largement favori face à Lorenzo Sonego. Il faut dire que la surface des courts de Metz est parfaitement adapté à son jeu, lui qui sert formidablement bien. L'Italien aura donc beaucoup de mal à tenir la cadence et risque de craquer à l'usure, malgré une belle adversité. Au cours d'un duel qui pourrait s'avérer long, je pense que Hurkacz finira par prendre le dessus. Je le vois gagner avec plus de 19,5 jeux dans le match.

