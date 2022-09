PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Yoann Guillet du 7 septembre - ATP US Open

Mon pronostic : Alcaraz bat Sinner en 4 ou 5 sets (2.20)

C'est le duel de la nouvelle génération du tennis international ! Même si Jannik Sinner peut avoir un leger avantage psyhologique après avoir gagné les deux dernières confrontations face à Carlos Alcaraz, l'Espagnol a une motivation supplémentaire : devenir le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. Les deux hommes se connaissent depuis très longtemps et ont une trajectoire un peu identique. Ils sont capables de coups de génies mais la créativité du numéro 4 mondial peut faire la différence face à à l'Italien, qui peine à se rassurer sur les derniers matchs. Il se fait peur en réalisant trop peu de points gagnants, ce qui pourrait le rendre vulnérable. On assistera à un très beau match de tennis, mais je vois Carlos Alcaraz l'emporter en quatre ou cinq sets !

