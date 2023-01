PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Yohan Bredow du 18 janvier 2023 - Open d'Australie

Mon pronostic : Evans s'impose 3 sets 0 face à Chardy (1.80)

Malheureusement pour le Français, je pense que la belle histoire va s'arrêter face à Daniel Evans ! Après plus d'un an d'absence dû au Covid et à une opération du genou, Jeremy Chardy a fait son retour sur les courts lors de cet Open d'Australie. Au premier tour, il a bénéficié d'un bon tirage avec le Colombien Daniel Elahi Galan, qu'il a réussi à battre en 4 sets. Non classé aujourd'hui, le Français va maintenant s'attaquer au Britannique, 30ème mondial. Mais je pense que cette marche sera bien trop haute lui... Sur leurs trois dernières confrontations, le Français a subit trois défaites. Je vois Evans s'imposer 3 sets à 0 !

