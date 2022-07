PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Yohan Bredow du 1er juillet – ATP Wimbledon

Mon pronostic : Isner bat Sinner (2.40)

C’est un duel beaucoup plus équilibré qu'il n'y paraît. Jannik Sinner n’est pas vraiment rassurant depuis le début du tournoi. S’il a écarté Stan Wawrinka et Mikael Ymer, tous deux en quatre sets, aux tours précédents, l’Italien confirme qu’il n’est pas totalement à son aise sur gazon. Son bilan sur cette surface est d’ailleurs négatif avec cinq victoires pour sept défaites. Il affronte aujourd’hui un adversaire qui aime les marathons et qui pourrait bien lui faire mal sur la longueur. En effet, John Isner m’impressionne depuis le début de la quinzaine. A trente-sept ans, il nous prouve qu’il répond toujours présent, que ce soit sur le plan physique ou mental. Après avoir écarté Couacaud en cinq manches au premier tour, réalisant pas moins de cinquante-trois aces, l’Américain s’est offert le scalp d’Andy Murray, là aussi en s’appuyant sur l’excellence de son service. C’est pourquoi je le vois s’imposer aujourd’hui face à Sinner. Un pari coté à 2.40.

