PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Yohan Bredow du 20 janvier – Open d’Australie

Mon pronostic : De Minaur bat Bonzi en quatre ou cinq manches (2.10)

Benjamin Bonzi est allé chercher une très belle victoire hier en remontant un handicap de deux sets contre Carreno-Busta. Cela faisait longtemps qu’il attendait ce genre de succès face à un joueur de ce calibre. Elle est arrivée et pourrait lui faire passer un cap. C’est pourquoi je le vois inquiéter De Minaur. L’Australien a tout de même l’avantage d’avoir l’appui du public et cela a son importance. Il vient d’éliminer Hsu Yu ainsi que Mannarino et est favori pour atteindre la deuxième semaine. Il a remporté les deux dernières confrontations face au Français. Je jouerais donc le succès de De Minaur en quatre ou cinq sets pour une cote de 2.10 !

