PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Yohan Bredow du 30 juin – ATP Wimbledon

Mon pronostic : Gasquet bat McDonald (2.20)

Richard Gasquet pourrait bien nous offrir un beau parcours pour ce qui est peut-être son dernier Wimbledon. Demi-finaliste à deux reprises, en 2007 et 2015, le Français a retrouvé un très bon niveau sur une surface qu’il apprécie particulièrement. En effet, le gazon favorise son jeu et lui permet même d’être plus offensif. S’il s’est fait peur contre Sousa au tour précédent, s’imposant en cinq sets après avoir pourtant mené 2-0, ce succès prouve qu’il est aussi solide mentalement. De quoi nous rendre optimiste avant sa rencontre face à Mackenzie McDonald aujourd’hui. L’Américain a eu le scalp de Borges au premier tour, en trois manches, mais n’a pas été spécialement convaincant. Avec une palette moins complète que son rival du jour, je ne le vois pas tenir sur la longueur. Je miserais donc sur une victoire de Gasquet. Un pari coté à 2.20.

