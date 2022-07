PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Yohan Bredow du 5 juillet – ATP Wimbledon

Mon pronostic : Norrie bat Goffin et moins de 42,5 jeux (1.94)

Cameron Norrie aura tout un public derrière lui. Il est, en effet, le seul Britannique encore en lice dans cette deuxième semaine de compétition. S’il a connu un second tour compliqué, écartant Munar en cinq sets, le 12e mondial a fait preuve de maitrise face à Andujar, Johnson et Paul. Dans un court n°1 acquis à sa cause, ce match ne devrait pas lui échapper. Son rival du jour, David Goffin est pourtant en forme. Après une saison réussie sur terre battue, le Belge ne lève pas le pied à Wimbledon. Solide vainqueur d’Albot et Baez, il a connu plus de difficultés face à Humbert et surtout Tiafoe, qu’il a battu en cinq manches et 4h30 de jeu. Entre la fatigue et une ambiance hostile, je le vois s’incliner en moins de 43 jeux. Un pari qui vous permet de presque doubler la mise (1.94).

Pariez sur Goffin – Norrie ici !