PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Yohan Bredow du 7 juillet – WTA Wimbledon

Mon pronostic : Halep bat Rybakina et au moins 20 jeux dans le match (1.98)

Simona Halep pourrait bien vivre le match le plus difficile de sa quinzaine. La Roumaine ne laisse aucune chance à ses adversaires depuis le début du tournoi et n’a toujours pas perdu le moindre set. Avec un jeu terriblement efficace, elle n’est pas restée plus d’une heure et demie sur les court à chaque tour. Largement favorite aujourd’hui, elle devra tout de même se méfier d’Elena Rybakina qui réalise, elle aussi, un excellent parcours. Après une préparation compliquée sur herbe, la 23e mondiale a passé la vitesse supérieure à Wimbledon, éliminant notamment Andreescu et la belle surprise Tomljanovic. Si elle s’est inclinée lors de ses deux rencontres complètes face à Halep, elle a toujours poussé sa rivale du jour au troisième set. Je miserais donc sur un succès de la Roumaine avec au moins 20 jeux dans le match. Un pari qui vous permet de presque doubler la mise (1.98).

Pariez sur Rybakina – Halep ici !