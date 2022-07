PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Yohan Bredow du 9 juillet – WTA Wimbledon

Mon pronostic : trois sets entre Rybakina et Jabeur (2.25)

C’est une première pour ces deux joueuses qui vont découvrir la pression de disputer une finale de Grand Chelem ! La question est de savoir qui va le mieux la supporter. Ons Jabeur reste la plus expérimentée. La Tunisienne de 27 ans est en train d’écrire l’Histoire de tout un peuple et de tout un continent. Elle est devenue l’unique joueuse du monde arabe à aller aussi loin dans un majeur. Rybakina, Moscovite de naissance, est impressionnante depuis le début de la quinzaine. Elle est définitivement la meilleure serveuse du circuit et si son bras passe bien, elle risque de poser énormément de problèmes à son adversaire. C’est pourquoi je pense que ce match ira en trois sets, comme lors de leurs deux confrontations qui sont allées au bout. Un pari pour plus que doubler la mise.

Pariez sur Rybakina – Jabeur ici !