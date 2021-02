Pronos paris RMC - Le pari tennis d'Éric Salliot du 18 février - Open d'Australie 1/2 finale

Mon pronostic : Daniil Medvedev bat Stefanos Tsitsipas en 3 sets (2.75) !

Suite et fin des demi-finales de l'Open d'Australie cette nuit avec une opposition prometteuse sur le papier entre le numéro 4 et le numéro 6 à l'ATP. Daniil Medvedev est redoutable à Melbourne cette année où il a notamment essoré son compatriote Andrey Rublev (8ème à l'ATP !) en quart de finale après seulement 3 sets et 2h06 de jeu. Le Russe, qui n'a concédé que deux sets dans le tournoi (contre Filip Krajonovic au 3ème tour), est plus que jamais en mesure de pouvoir remporter son premier titre du Grand Chelem. Face à lui, Stefanos Tsitsipas, qui a pourtant réalisé l'exploit d'éliminer Rafael Nadal au tour pécédant après avoir concédé les deux premiers sets, semble un ton en dessous. D'abord parce que le Grec a toujours eu de très grandes difficultés contre son adversaire (ce dernier mène 5-1 au niveau des confrontations), mais aussi parce que son exploit contre le numéro 2 mondial pourrait lui porter préjudice au niveau de la fraîcheur physique (le match a duré 4h08). C'est pour cela que je vous conseille de parier sur une victoire plus ou moins expéditive de Daniil Medvedev contre Stefanos Tsitsipas en 3 sets (2.75) !

