PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 26 octobre - ATP Vienne

Mon pronostic : Grigor Dimitrov s'impose face à Tsitsipas (3.00)

Je pense qu'il y a un coup à tenter sur ce match. D'abord parce que Dimitrov a plus besoin de gagner que Tsitsipas pour engranger des points. Le Bulgare a montré de très belles choses à Indian Wells, allant jusqu'en demi-finale. Il est en confiance, avec seulement trois défaites sur ses dix derniers matches. D'autant qu'il est difficile de savoir où en est le Grec. Il a eu quelques pépins physiques, je ne pense pas qu'il soit revenu au top et ça se voit sur ses résultats : il a perdu au troisième tour à l'US Open et en huitièmes de finale à Indian Wells.

De plus, Vienne se joue en indoor, et ce sont des conditions toujours particulières. Je pense que Dimitrov peut profiter de la méforme de Tsitsipas et remporter ce match.

